ابنه ذو الـ 7 أعوام أبلغ جارتهم المصرية

القاتل ضبط حاملاً سكيناً في يده اليمنى وقرآن في اليسرى



عبدالله قنيص



اعترف وافد مصري يعمل في مزرعة للألبان بأنه أقدم على قتل زوجته اللبنانية والتي تعمل مدرسة وانه مرتاح دون ان يوضح ملابسات الجريمة.



فيما قال مصدر أمني لـ "الأنباء" ان المجني عليها تلقت أكثر من 10 طعنات وان هناك طعنات وجهت الى وجه الضحية وهو ما يوضح بأن هناك انتقام وراء الجريمة في نفس الزوج.



وبحسب مصدر أمني فإن جارة المجني عليها والجاني "مصري الجنسية" قد أبلغت عمليات الداخلية بأن جارها والتي هي من نفس جنسيته قد قتل زوجته اللبنانية وإلى أن ابن القاتل لجأ إليها واستنجد بها.



وأشار المصدر إلى أن رجال الأمن ولدى وصولهم الى موقع البلاغ قد شاهدوا الزوج في حالة عصبية ويحمل في يديه سكيناً وقرآناً.