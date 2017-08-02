محمد الجلاهمة ـ عبدالله قنيص

أغلق رجال البحث الجنائي ملف قضية قتل وافد آسيوي في منطقة الجليب بضبط 9 وافدين والتحفظ على 3 داخل المستشفى أحدهم إصابته حرجة، فيما ثبت لرجال المباحث من خلال التحقيقات معهم ان المشاجرة التي شارك فيها 4 اشخاص منهم القتيل وقعت أعلى سطح منزل للعزاب في الجليب بسبب خلافات قديمة وانه لا توجد علاقة للمتشاجرين بألعاب القمار أو أن يكون الخلاف بسبب إدارة أوكار مشبوهة.

وأكد مصدر امني انه ثبت لرجال الأمن ان المشاجرة استخدمت فيها العصي وادوات خشبية ولم تستخدم فيها أدوات حادة، كما تبين من التقرير الصادر عن الطب الشرعي.

وبشأن سبب وفاة المجني عليه، قال ان الوفاة كانت جراء ضربات عنيفة تلقاها على الصدر ثم اصيب بالدهس بالأقدام من قبل المشاجرين، ومن المقرر ان يحال جميع اطراف المشاجرة الى النيابة على أن توجه إلى 4 من بين المتشاجرين تهمة ضرب أفضى إلى الموت، أما البقية وهم الطرف الآخر من قاطني القسيمة التي وقعت فيها الجريمة فتوجه اليهم تهمة تبادل اعتداء بالضرب.

وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني ان عمليات وزارة الداخلية تلقت اخطارا بوقوع مشاجرة عنيفة فوق سطح احد المنازل ولدى انتقال رجال الأمن شوهد 4 وافدين منهم القتيل و3 مصابين حيث تم اسعاف المصابين وتوقيف البقية وبالتحقيق تبين مشاركة 3 آخرين تم ضبطهم تباعا.

وأضاف المصدر أنه تم إخضاع الجميع لتحقيقات مكثفة وتبين ان 4 وافدين بسبب خلافات سابقة دخلوا إلى منزل المجني عليه والمصابين الآخرين ودارت بينهم مشادات كلامية تطورت إلى تشابك بالأيدي وخشية من ان يتم الابلاغ عنهم صعدوا إلى سطح المنزل وأخذوا في تبادل الضرب فيما بينهم وهو ما أدى إلى الإصابات والوفاة.