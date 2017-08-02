مصدر أمني: طريقة التهريب غريبة وتستحق أن تدرس

محمد الجلاهمة ـ احمد خميس

أمر مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي بإحالة وافد عربي إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات على خلفية إحباط رجال جمرك النويصيب محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة والعملة النقدية بطريقة مبتكرة حيث اخفى الحبوب والمال داخل ماكينة مركبة.

وقال مصدر جمركي ان رجال الجمارك سيقومون بتعميم الضبطية على مختلف إدارات الجمارك في دول مجلس التعاون الخليجي باعتبار طريقة التهريب غريبة وتستحق أن تدرس.

إلى ذلك اصدرت إدارة العلاقات العامة وخدمة المواطن في الإدارة العامة للجمارك بيانا صحافيا حول القضية تطرقت فيه الى حجم المضبوطات وطريقة التهريب وجاء نص البيان: أنه في إطار جهود الادارة العامة للجمارك لمنع تهريب الممنوعات بشتى صورها إلى داخل البلاد، أحبط رجال جمارك مركز النويصيب محاولة تهريب حبوب مخدرة (33149) حبة تقريبا بالإضافة إلى مبلغ 93121 ريالا تقريبا بالإضافة إلى مبلغ مالي آخر 186 دينارا لم يتم الافصاح عنها تم اخفاؤها بداخل تانكي البنزين ولكن يقظة وفطنة رجال جمارك مركز النويصيب كانت لهم بالمرصاد وتم إحالة المتهم مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.