هاني الظفيري ـ محمد الدشيش

أصيب مواطن بكدمات متفرقة بعد اصطدامه بأشجار بالقرب من مركز إطفاء الزور، وباشر رجال إطفاء مركز الزور بقيادة النقيب سعد العجمي والملازم أول عبدالرحمن المانع بعملية إنقاذ مواطن الذي اختلت عجلة القيادة في يديه مما أدى إلى الاصطدام.

من ناحية اخرى، اخمد رجال الإطفاء حريقا نشب في منزل بمنطقة الرابية، وكانت غرفة العمليات بالإدارة العامة للإطفاء قد تلقت بلاغا عن نشوب حريق في منزل بمنطقة الرابية ظهر أول من امس الاثنين وعلى الفور توجهت فرق إطفاء مركزي العارضية والفروانية الى موقع الحادث وعند الوصول تبين ان الحريق بالدور الأرضي بالبيت وهناك امرأة مسنة وثلاثة أطفال محشورين بـالـدور الأول وعـلـى الفور تم انقاذ الأشخاص المحشورين وارسالهم الى المستشفى لاسعافهم بعد اصابتهم بحالات اختناق بسبب الدخان الكثيف بالمنزل، وتمت مكافحة الحريق والسيطرة عليه قبل انتشاره.