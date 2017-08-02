مشاري المطيري

تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من إلقاء القبض على 3 وافدات من الجنسية الآسيوية، اثنتين منهن من حملة إقامة المادة 20 والثالثة مادة 18 بتهمة الاتجار في مستحضرات طبية غير مرخصة بوزارة الصحة.

وكانت معلومات قد وردت للادارة تفيد بقيام 3 وافدات من جنسية آسيوية يعملن في محلات العطارة بأحد الأسواق يقمن ببيع مستحضرات طبية غير مرخصة من وزارة الصحة وبعد تكثيف التحريات والتأكد منها تم اتخاذ الإجراء القانوني اللازم والقبض عليهن.

وبتفتيش المحلات عثر بحوزتهن على المستحضرات غير المرخصة وبالتحقيق معهن اعترفن بما نسب إليهم. وتمت إحالتهن جميعا إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهن.