محمد الجلاهمة

علقت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخليـــة على مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصـــل الاجتماعي بشــأن قيـــام عمـــال إحـــدى شركـــات مناولة النظافة في مطـــار الكويت الدولي بإدخال أكياس النفايـــات داخل أحد أجهزة التفتيــش.

مؤكدة ان جهاز التفتيش الظاهر في المشهد المصور معد لتفتيش النفايات، حيث يستخدم هذا الجهاز من قبل ادارة أمن المطار وذلك لتفتيش النفايات المتواجدة من منطقة الترانزيت والمناطق المحظورة وبعض مرافق المطـــار قبـــل خروجها من هـــذه المنطقة خشية من ان يتم تهريب أي مواد ممنوعة بداخلهـــا، وان هذه العمليـــة تخضع لرقابة مستمرة من قبل الأجهزة المعنية في المطار، علمــــا بان هناك أجهزة اخرى خاصة للمسافرين ومستقلة لا ترتبط بهذه الاجهزة اطلاقا.

وذكرت الإدارة أن أبوابها مفتوحة لاستقبال أي استفسارات أو تساؤلات في الشأن الأمني.