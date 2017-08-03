احمد خميس

سجلت مواطنة في مخفر شرطة ميدان حولي قضية إصابة خطأ واتهمت المبلغة وهي من مواليد 1985 عيادة طبية بارتكاب خطأ طبي سبب لها حروقا من الدرجة الأولى بالفخدين الأيمن والأيسر، وفيما لم يوضح البلاغ الذي سجل بهذا الخصوص الأسباب التي تسببت في إصابة المواطنة بالحروق الشديدة ودور المستشفى المدعى عليها في هذه الحروق، ولكنها أرفقت في ملف القضية تقريرا طبيا صادر عن مستشفى حكومي يدعم أقوالها بشأن الحروق التي لحقت بها، ومن المقرر استدعاء المسؤول عن هذه الحروق للاستماع الى إفاداته حتى يتم استكمال ملف القضية بأخذ أقوال المدعية والمدعى عليه تمهيدا لإحالة ملف القضية الى القضاء.