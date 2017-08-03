عبدالكريم أحمد

ألغت محكمة التمييز حكم الاستئناف بحبس مواطن لمدة 15 سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 10 آلاف دينار، وقضت مجددا ببراءته من تهمة حيازة مادة الحشيش المخدرة ومؤثرات عقلية بقصد الاتجار والتعاطي.

وأكد وكيل المتهم المحامي د.خالد الكفيفة في مرافعته الشفهية ومذكرته التكميلية خطأ الحكم المطعون عليه بتطبيق القانون والقصور بالفساد في الاستدلال، إلى جانب خلو الأوراق من ثمة دليل يقيني يقطع بارتكاب موكله الاتهامات المسندة إليه.

استند الكفيفة في مضمون دفاعه إلى بعض أحكام التمييز والتي تؤكد أن الأعمال الإجرائية تكون محكومة من جهتي الصحة والبطلان بمقدماتها لا بنتائجها، مؤكدا انتفاء حالة التلبس بحق موكله فضلا عن خلو الواقعة مما يسوغ الاشتباه ضده وتوقيفه وتفتيشه الأمر الذي يعني بطلان إجراءات القبض والتفتيش بالقضية.