عبدالكريم أحمد

استمعت محكمة الجنايات أمس إلى مرافعة دفاع ثلاثة مواطنين متهمين بقتل مقيم أردني دهسا في منطقة السالمية وذلك بعد اختلافهم على بيع وشراء مواد مخدرة، وقررت حجزها للحكم يوم 16 الجاري.

وتخلل الجلسة مثول محامي ورثة المجني عليه الذي أكد ثبوت أركان الجريمة بحق المتهمين وقدم لهيئة المحكمة تسجيلا لكاميرات أحد الفنادق أظهر بعض أحداث الواقعة خلال مرور المركبة أمامه، حيث رأى أن هذا التسجيل يثبت تورط المتهمين بالجريمة.

وأضاف دفاع المجني عليه أن المتهمين اعترفوا بما نسب إليهم، موضحا أن الأول كان يقود المركبة ويأخذ بها يمينا وشمالا حتى يفلت المجني عليه الذي ظل ممسكا بها من الخارج فيما حاول الآخر دفعه محاولا إسقاطه، حتى قام الأول بصدمه بمركبة أخرى ما نتج عنه تعرضه للإصابات الموصوفة التي أودت بحياته.

من جهته، دفع وكيل المتهمين بانتفاء أركان الجريمة بحقهم، مؤكدا عدم صحة ما ساقه دفاع المجني عليه، حيث أشار إلى أن موكليه اعترفوا أمام المباحث بالإكراه بدليل تغيير أقوالهم وإنكارهم ارتكاب الجريمة بعد تغيير المحقق.

يذكر أن وقائع القضية تعود إلى العام الماضي، حيث اتهمت الأجهزة الأمنية الجناة البالغين من العمر 19 و20 و21 عاما- اثنان منهم خارج البلاد- بقتل المجني عليه دهسا وذلك بعدما اختلفوا معه على شراء مواد مخدرة، حيث استولوا منه على قطعة من مادة «الكيميكال» المخدرة لكنهم اختلفوا معه على ثمنها خلال صفقة تسلم وتسليم في منطقة السالمية ولاذوا بالفرار بمركبتهم، إلا أنه تعلق بها، فما كان منهم إلا أن حاولوا أن يفلتوه منها، إذ أخذ السائق بالمركبة يدور يمينا وشمالا حتى اصطدم جسد المجني عليه بمركبة أخرى وأصبح جثة هامدة.