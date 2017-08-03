محمد الدشيش

تقدمت وافدة إثيوبية إلى مخفر شرطة أبو حليفة للإبلاغ عن تعرضها للسلب بالقوة من قبل 3 أشخاص مجهولين أثناء سيرها متجهة الى مسكنها في منطقة المهبولة.

وقال مصدر أمني: إن وافدة إثيوبية أفادت في شكواها لرجال أمن أبو حليفة بأنها وأثناء سيرها إلى مسكنها بمنطقة المهبولة فوجئت بمركبة من نوع جيب اعترضت طريقها ونزل منها 3 أشخاص مجهولين واقتربوا منها وسلبوا حقيبتها بالقوة والتي كان بداخلها مبلغ وقدره 100 دينـــار وهاتف نقــال، ولاذوا بالفـــرار مسرعين الى جهة غيـــر معلومـــة، وزودت المبلغــة رجال الأمن بأوصاف الجناة، وتم تكليف رجال المباحـــث بمزيد مـــن التحريات لضبطهم.

من جهة أخرى، تمكن مصريان من ضبط آسيوي قام بسرقة هاتف أحدهما عندما جلسا في مقهى للشيشة بمنطقة خيطان مساء أمس، حيث قاما بضربه وأخذا الهاتف منه وسلماه لرجال الأمن.

وقال مصدر: إن المصريين فوجئا بالآسيوي اثناء انشغالهما بحديثهما الطويل حينما اقترب من طاولتهما فمد يديه بخفة ووضع الهاتف في مخبأته ثم خرج من المقهى، ولحقا به وأوسعاه ضربا. وعندما أبلغا غرفة عمليات وزارة الداخلية هرع رجال أمن إسناد الفروانية وتم إلقاء القبض على الآسيوي وإحالته إلى جهة الاختصاص.