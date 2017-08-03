محمد الجلاهمة - هاني الظفيري

وجهت إلى وافدين آسيويين قصة اشتباه في حالة سُكر واعتداء بالضرب وأحيل المدعى عليهما إلى الإدارة العامة للأدلة الجنائية لأخذ عينة منهما تمهيدا لتحديد نسبة المسكرات في الدم، وجاء اكتشاف سُكر الوافدين على خلفية قضية اعتدائهما بالضرب على ثالث من نفس جنسيتهما.

وكانت عمليات الداخلية قد تلقت صباح أمس بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة في مقر شركة بالقشعانية، وعلى الفور توجهت دورية من مباحث أمن المنشآت ليتم توقيف هندي من مواليد 1978 وآخر من مواليد 1990، حيث تبين انهما في حالة سكر، كما شاهد رجال المباحث المجني عليه من مواليد 1988.