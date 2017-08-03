اختتمت الدورة التأسيسية الأولى لحماية الطائرات للشرطة النسائية والتي شارك فيها (15) عنصرا من الشرطة النسائية واستمرت لمدة أسبوعين. واقيم حفل برعاية وحضور وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الخاص بالإنابة اللواء شكري النجار، الذي هنأ اللائي اجتزن الدورة وطالبهن ببذل المزيد من الجهد والعطاء والاستفادة من مثل هذه الدورات في حياتهن العملية.

وأكد أن مثل هذه الدورات التي تنظمها وزارة الداخلية تهدف إلى رفع مستوى الأداء لديهن وإحساسهن بالمسؤولية وسعيهن الدؤوب لرفع كفاءتهن في مواجهة الجريمة وحفظ واستقرار المجتمع وان التدريب المستمر هو العمود الفقري لرفع كفاءة رجال الأمن.