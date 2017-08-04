مشاري العنزي



احال رجال مباحث الجهراء الى النيابة العامة امس مواطنا في العقد السادس من عمره على خلفية الشروع في قتل نسيبه لخلافات عائلية في منطقة القيروان هذا الى جانب تهمة حيازة سلاح ناري، حيث تم التحفط على السلاح المستخدم وهو نوع كولت 7 ملم وهو الذي استخدمه الجاني في الواقعة.



وبحسب مصدر امني فإن عمليات الداخلية تلقت في ساعة متأخرة من يوم امس الاول بلاغا يفيد بإطلاق نار في منطقة القيروان حيث سارعت الاجهزة وتبين وجود مواطن في العقد الرابع من عمره مصاب بطلقة في الصدر، حيث تم اسعاف المصاب الى مستشفى الصباح وبعد اقل من نصف ساعة على البلاغ حتى تقدم المتهم وهو نسيب المجني عليه الى المخفر واعترف باطلاق النار على زوج شقيقته لخلافات، وسلم ادارة الجريمة.