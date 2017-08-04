مشاري المطيري



ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في إطار الجهود الأمنية التي يقوم بها قطاع الأمن الجنائي بضرورة التصدي للجريمة وتعقب المجرمين خاصة في مجال مكافحة المخدرات تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات من ضبط مقيــم مـن الجنسيـة الأسيويـة بحـوزته 4 كيلوغرامات من مادة الهيروين المخدرة.



وفي التفاصيل، وردت معلومات عن محاولة سائق شاحنة آسيوي الجنسية جلب مواد ممنوعة إلى البلاد، وبناء على تلك المعلومات تم عمل التحريات وجمع المعلومات وبعد التأكد من صحتها واتخاذ الإجراء القانوني اللازم وبالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك، تم ضبط المتهم في منفذ النويصيب بعد محاولة هروبه من التفتيش حيث عثر بصندوق الشاحنة «مخزن» على عبوة إطفاء حريق بداخلها كمية من مادة الهيروين المخدرة تقدر بحوالي 4 كيلوغرامات، وبسؤال المتهم اعترف بما نسب إليه.



وأشارت الإدارة إلى أنه تمت احالة المتهم والمضبوطات إلى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.



يشار الى ان القضية سبق أن أعلنت عنها الإدارة العامة للجمارك الأسبوع الماضي.