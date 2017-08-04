اللص متخصص في فتح السيارات باحترافية وطرق ذكية وتشغيلها واستخدامها والعبث بها ثم إخفائها خلف المساكن والساحات الترابية





هاني الظفيري - محمد الجلاهمة



بعد فصل من أحداث «الأكشن» لم تدم مشاهده سوى 3 أسابيع، تمكن رجال مباحث الفروانية من إغلاق 36 قضية سرقة مركبات كانت سجلت ضد مجهول بعد أن وقع في شباكها «نهاش الجليب».



وعثر رجال الأمن على السيارات المسروقة داخل ساحات في منطقة الجليب، فيما أكد مصدر امني ان اللص البدون حرص على ألا تكون جرائمه مرتبطة بعنف، اذ كان يقوم بسرقة المركبات باستخدام مفاتيح مصطنعة حيث يقوم المفتاح الذي أعده نهاش لتنفيذ سرقاته بالتسلل حسب سويتش السيارة الذي يرغب في سرقتها وهو ما يمكنه من تنفيذ سرقاته.



وأكد المصدر ان اللص البدون كان يقوم بتنفيذ سرقاته بطريقة احترافية وذكية إذ يقوم بتشغيلها ومن ثم يستخدم المركبة المسروقة بعد وضع لوحة مغايرة للوحاتها وحينما تتعطل منه يقوم بالتخلص منها واستخدام سيارة أخرى بديلة للمعطلة.



وأكد المصدر أن البحث عن المتهم استغرق 3 اسابيع حيث علم المتهم أن أمر ضبطه مجرد وقت، محاولا التخفي لتتم ملاحقته أمنيا على مدار 3 اسابيع حتى أكدت التحريات تواجده داخل مسكنه لتتم مداهمته وحاول المتهم الافلات بالاختباء خلف المصعد ولكن رجال مباحث الفروانية استطاعوا ضبطه واغلاق ملفات القضايا التي نفذها.



إلى ذلك قالت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية في بيان لها: انه في إطار الجهود التي يبذلها قطاع الأمن الجنائي الممثل بالإدارة العامة للمباحث الجنائية لضبط المطلوبين والخارجين على القانون، تمكن رجال المباحث من كشف غموض عدد من قضايا سرقة المركبات المقيدة ضد مجهول.



وفي التفاصيل، فقد وردت عدة بلاغات حول تعرض مركبات عدد من الاشخاص للسرقة، حيث تم تكثيف عمليات البحث والتحري للكشف عن مرتكب هذه السرقات ودلت التحريات على قيام أحد الاشخاص وهو غير كويتي من مواليد 1988 بهذه الجرائم عن طريق استخدام مفاتيح مصنعة لفتح المركبات وتشغيلها والعبث بمحتوياتها واستخدامها ومن ثم اخفاؤها خلف المساكن والساحات الترابية.



واوضحت الادارة انه وبعد استكمال جمع المعلومات واستصدار الإذن القانوني تمت مراقبة مسكن المتهم لمدة تزيد على 3 اسابيع حيث تمكن رجال المباحث من ضبطه داخل مسكنه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بوقائع سرقته للمركبات في مختلف مناطق محافظة الفروانية وأرشد عن أماكن وجود المركبات التي سرقها والتي بلغ عددها 36 مركبة.



وأوضحت الإدارة إلى أنه تم تحويل المتهم الى الجهة المختصة لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.