عبدالله قنيص - سعود يوسف

شرع رجال مباحث الفروانية بالتعاون مع امن الفروانية في البحث عن شركاء مهندس آسيوي ضبط في منطقة عبدالله المبارك وعثر داخل 3 مركبات متوقفة على مئات القناني المعبأة بالخمور المحلية، فيما تم التحفظ على المركبات التي عثر بداخلها على الخمور تمهيداً لتوقيف اصحابها كما جرى التحفظ على المضبوطات من الخمــور الى جانــب 9 سلندرات غاز.

وبحسب مصدر أمني فإن دورية تتبع امن الفروانية وفي إطار ترجمة تعليمات مدير عام مديرية امن الفروانية اللواء صالح العنزي وخلال جولة لها في منطقة عبدالله المبارك رصدت وافداً يقوم بتحميل اكياس ونقلها من مركبتين متوقفتين الى مركبته، ولدى اقتراب الدورية والتي كانت بقيادة ملازم اول ومرافقه وكيل عريف قام الوافد بالهرب على الاقدام لتتم ملاحقته وضبطه وتبين عدم حيازته لأي اثبات، وبالعودة الى المركبة وجد بداخلها كمية كبيرة من الخمور وبتفتيشه عثر بحوزته على 2 مفتاح لمركبتين متوقفتين الى جوار مركبته وبتفتيش المركبتين عثر بداخلهما على كميات ضخمة من الخمور المعدة للبيع.

هذا، وتبين من خلال البصمة التعريفية ان الوافد الموقوف يعمل مهندساً في شركة إنشائية.