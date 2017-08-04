يتقاضى 50 ديناراً مقابل علاج الخادمة

عبدالكريم أحمد

وضعت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة حدا لنشاط مقيم آسيوي امتهن ممارسة النصب والادعاء بالقيام بأعمال السحر والشعوذة لتخليص الخادمات من كفلائهن وابتزازهم ماليا، وأحالته إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

وكشـف مصــدر أمني لـ «الأنباء» أن ضبط المتهم جاء بعد ورود معلومات لإدارة البحث والتحري التابعة لإدارة مباحث الإقامة تفيد باتفاق المتهم مع بعض خادمات المنازل من نفس جنسيته على ادعائهن الإصابة بالسحر والمس بالأمراض النفسية والروحية ومن ثم حاجتهن للعلاج، بحيث تتم الاستعانة به لإنقاذهن من خلال القيام بأعمال شعوذة مقابل مبالغ مالية يتم تقاضيها من الكفيل.

وأوضح المصدر أن رجال مباحث الإقامة اتفقوا مع أحد المواطنين على كمين محكم لضبط المتهم، حيث تم الاتفاق معه للحضور إلى منزله للبدء بتقديم العلاج الروحي لخادمته بعدما حضر في اليوم السابق وادعى إصابتها بمرض نفسي وقدرته على علاجها باستخدام الليمون وورد الياسمين ومواد أخرى مقابل مبلغ 50 دينارا، وبالفعل حضر في اليوم التالي وتظاهر بعمل العلاج الروحي باستخدام حبات ليمون ومواد عطرية وزيتية وعند تسلمه المبلغ تم ضبطه والأدوات المستخدمة في النصب والشعوذة.

ومضى المصدر قائلا إنه باقتياد المتهم والتحقيق معه أقر واعترف باتفاقه مع الخادمات بهدف ابتزاز كفلائهن لاسيما اللاتي توشك كفالتهن على الانتهاء بحيث يدعين المرض بغية عدم الرغبة في استمرار العمل لديهم والهرب منهم وتجنب دفع المبالغ المالية لتجديد الكفالة والتي تصل أحيانا إلى 1300 أو 1400 دينار.

وتأتي هذه الضبطية ضمن الجهود الأمنية المتواصلة والمميزة للإدارة العامة لمباحث الإقامة بملاحقة المخالفين والخارجين عن القانون.