هاني الظفيري

أبلغ مصدر أمني «الأنباء» ان إدارة الرقابة والتفتيش توصلت الى هوية شرطي غنى بطريقة غير لائقة بزيه الرسمي فيما لم تعرف ما اذا كان الغناء داخل دورية ام داخل مركبة خاصة.

وبحسب مصدر امني فإن إدارة الرقابة والتفتيش أرسل إليها مقطع لغناء الشرطي ويبدو حديث العمر ويغني بزيه الرسمي، وعلى الفور تم التواصل مع الأجهزة المعنية وتحديد هوية الشرطي.

وأشار المصدر الى ان الرقابة والتفتيش تدرس الإجراء الذي يتناسب مع ما صدر عن الشرطي، مشيرا الى ان للزي العسكري احترامه، يشار الى ان المقطع جرى تداوله على نطاق واسع على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.