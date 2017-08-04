- التدابير تغطي محافظات الكويت بمختلف المناطق وليست قاصرة على اماكن محددة
- نتطلع الى تعاون المواطنين و المقيمين حماية للأمن ودعما للامان بحملهم الوثائق الرسميه والاوراق الثبوتيه
- ابواب المؤسسة الأمنية مفتوحة للرد على اية تساؤلات أو استفسارات
ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الاجراءات الاحترازيه و المفارز الامنية و نقاط التفتيش تندرج ضمن توجه وزارة الداخلية للقيام بدورها و النهوض بواجباتها لضبط الهاربين و المطلوبين للعدالة و الخارجين عن القانون سواء في قضايا جنائيه او مدنيه وغيرها من القضايا .
واوضحت الاداره ان هذه الاجراءات متمثله بالحملات الامنيه ليست مقتصرة على مناطق محددة بذاتها انما شملت جميع مناطق الكويت على مستوى المحافظات الست بلا استثناء .
واكدت الاداره بان وزاره الداخليه ستتواصل جهودها في اطار مرئياتها لاداء المهام الموكلة إليها و المسؤوليات المنوطة بها ووفق خطه متكامله تشترك فيها القطاعات الميدانيه المعنيه
،ودعت الاداره الجميع من مواطنين ومقيمين إلى التعاون مع وزارة الداخلية واجراءاتها عن طريق حمل الاثباتات الشخصيه و الاوراق الثبوتيه و التجاوب مع هذه الاجراءات والتدابير الاحترازيه التي تهدف الى تحقيق الامن و الامان واهابت بهم عدم ترديد ايه اقوال مرسله أو اخبار غير صحيحة خاصة وان ابواب الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني مفتوحة للرد على كافه التساؤلات و الاستفسارات.
مؤكده بانها تتواصل مع الجميع بكل شفافيه بايضاح الحقائق وابراز الجهود الامنيه اولا باول ..