التدابير تغطي محافظات الكويت بمختلف المناطق وليست قاصرة على اماكن محددة

نتطلع الى تعاون المواطنين و المقيمين حماية للأمن ودعما للامان بحملهم الوثائق الرسميه والاوراق الثبوتيه

ابواب المؤسسة الأمنية مفتوحة للرد على اية تساؤلات أو استفسارات

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية ان الاجراءات الاحترازيه و المفارز الامنية و نقاط التفتيش تندرج ضمن توجه وزارة الداخلية للقيام بدورها و النهوض بواجباتها لضبط الهاربين و المطلوبين للعدالة و الخارجين عن القانون سواء في قضايا جنائيه او مدنيه وغيرها من القضايا .

واوضحت الاداره ان هذه الاجراءات متمثله بالحملات الامنيه ليست مقتصرة على مناطق محددة بذاتها انما شملت جميع مناطق الكويت على مستوى المحافظات الست بلا استثناء .

واكدت الاداره بان وزاره الداخليه ستتواصل جهودها في اطار مرئياتها لاداء المهام الموكلة إليها و المسؤوليات المنوطة بها ووفق خطه متكامله تشترك فيها القطاعات الميدانيه المعنيه

،ودعت الاداره الجميع من مواطنين ومقيمين إلى التعاون مع وزارة الداخلية واجراءاتها عن طريق حمل الاثباتات الشخصيه و الاوراق الثبوتيه و التجاوب مع هذه الاجراءات والتدابير الاحترازيه التي تهدف الى تحقيق الامن و الامان واهابت بهم عدم ترديد ايه اقوال مرسله أو اخبار غير صحيحة خاصة وان ابواب الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني مفتوحة للرد على كافه التساؤلات و الاستفسارات.

مؤكده بانها تتواصل مع الجميع بكل شفافيه بايضاح الحقائق وابراز الجهود الامنيه اولا باول ..