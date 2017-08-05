محمد الجلاهمة

كادت تتكرر الجريمة الاولى في التاريخ حينما قتل قابيل شقيقه هابيل وذلك في منطقة اسطبلات حينما أقدم شاب بدون في الواحدة من ظهر امس على طعن شقيقه العسكري 5 طعنات ولكن شاءت الاقدار ان ينجو الشقيق الاكبر من طعنات شقيقه وجار الوقوف على سبب الجريمة.

وبحسب مصدر أمني فإن بلاغا ورد الى عمليات الداخلية بوصول البدون العسكري مصابا بـ5 طعنات وادخل الى العلاج حيث سارع الى موقع البلاغ رجال الامن واستمعوا الى افادة المصاب الذي قال ان خلافا نسب بينه وبين شقيقه الاصغر ويدعى (ع.ع) من مواليد 1997 وتطور النقاش الى مشادة فوجئ على اثرها بشقيقه يتهجم عليه بسكين ويسدد عدة طعنات له، وتضمن التقرير الطبي بالمجني عليه الآتي: توجد جروح قطعية متعددة مع قطع بالعصب الزندي لليد اليمنى مع وجود جروح قطعية متعددة بالكف والساعد والذراع اليسرى، والساعد الايمن، وامر وكيل النيابة بتسجيلها قضية.