أحمد خميس

أحبط رجال إدارة امن السجن المركزي محاولة وافد سوري يمضي عقوبته الانتحار باستخدام ملابسه الداخلية والتي اعدها لتكون حبلا يستخدمه في شنق نفسه، وبحسب مصدر امني فإن معلومات وردت الى ادارة السجن بأن سجينا سوريا يدعى (م.خ.س) ينوي شنق نفسه داخل السجن المركزي، وعلى الفور تم ابلاغ وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون المؤسسات الاصلاحية وتنفيذ الاحكام اللواء عبدالله المهنا والذي وجه باتخاذ ما يلزم وعلى الفور توجهت قوة الى العنبر الذي يقيم فيه الوافد وضبط الحبل الذي اعده السوري من ملابسه الداخلية، وتم ابلاغ مخفر الصليبية بالواقعة لتسجيل قضية برقم 84/2017 وبعنوان محاولة وشروع في الانتحار.