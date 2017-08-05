أحمد خميس

شهدت المنطقة الواقعة خلف مقبرة الجهراء واقعة سلب بنغالي فيما شهدت منطقة الفنطاس واقعة سرقة هندي.

وبحسب مصدر امني فقد تقدم الى مخفر شرطة الواحة بنغالي من مواليد 1990 وقال انه واثناء تناوله وجبة الغداء في الجاخور الخاص بكفيله، الذي يقع خلف مقبرة الجهراء دخل عليه شخصان لا يعرفهما وقام احدهما وامسك برقبته ووضع عليها سكينا مهددا اياه بالنحر، فيما قام الثاني بمد يده في جيبه وسلبه هاتفه النقال، وقام ايضا بتفتيش حقيبة سوداء كانت بحوزته وكان فيها 80 دينارا حيث سرقا المبلغ وهربا على متن سيارة وانيت بيضاء لا تحمل لوحات وسجلت القضية كجناية.

كما تقدم الى مخفر الفنطاس وافد هندي من مواليد 1980 وابلغ عن تعرضه لسرقة من قبل 3 اشخاص لا يعرفهم اثناء توقف مركبته في منطقة الفنطاس، وافاد بانه فوجئ باقتحام احدهم مركبته حيث كان بابها مفتوحا فيما كان الاخران يتحدثان معه لالهائه، وقام الشخص الذي اقتحم المركبة بسرقة 410 دنانير، ولاذوا بالفرار.

من جهة أخرى، تقدم وافد فلبيني إلى مخفر شرطة الجليب وأبلغ عن تعرضه للسلب والسرقة على يد ثلاثة أشخاص خطفوه بإجباره على السير معهم على الأقدام حتى وصلوا إلى ساحة ترابية وأمسكوا به جيدا ثم فتشوه حتى عثروا على مبلغ 185 دينارا وهاتفا نقالا فاستولوا عليها ثم لاذوا بعدها بالفرار إلى جهة غير معلومة.

على صعيد أخر، ألقى عناصر أمن إسناد الفروانية القبض على مواطن من مواليد 1981 كان يقود مركبة يابانية مستأجرة بمنطقة عبدالله المبارك سجلت عليها قضيتا سرقة وخيانة امانة من مكتب تأجير سيارات، وبالتحري عن المواطن والاستعلام عن سجله تبين أنه مطلوب ومدين بأكثر من 8 آلاف دينار.