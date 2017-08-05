أحمد خميس

سجلت في مخفر شرطة السالمية امس قضية تحت عنوان «وفاة بفعل جرعة زائدة» وبرقم 140/2017. وجاء تسجيل القضية بهذا الاسم في اعقاب ثبوت وفاة وافد تشادي بجرعة زائدة على سلم البناية التي يقيم فيها في منطقة السالمية، حيث عثر بجوار الجثة على ما يؤكد ان الوافد تعاطى جرعة مخدرات اودت بحياته.

وبحسب مصدر امني، فقد ورد بلاغ يفيد بوجود جثة هامدة لأحد الوافدين على درج عمارة في السالمية، حيث توجهت الاجهزة الامنية المعنية وتبين ان المتوفى تشادي الجنسية من مواليد 1985 وأنه يقيم في نفس البناية، وأنه على ما يبدو اتخذ من السلم مكانا لتعاطي المخدرات بعيدا عن زملائه الذين يقيمون برفقته بالشقة وأحيلت الجثة الى الطب الشرعي لإعداد تقرير نهائي عن اسباب الوفاة.