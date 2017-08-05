عبدالله قنيص

تمكنت احدى دوريات امن الفروانية من ضبط وافدين آسيويين يقودان مركبة وعثر بحوزتهما أكياس هيروين شريط حبوب ، وكانت احدى الدوريات الأمنية تقوم بجولة اعتيادية لها في منطقة خيطان عندما اشتبهت في وافدين هنديين، اولهما من مواليد 1992 والآخر مواليد 1984 فتم استيقافهما وعند طلب اثباتاتهما تبين ان الثاني لا يحمل اثباتا وطلب نزوله الا انه حاول الهرب وتمت مطاردته بمعرفة رجال دورية راجلة وتمت السيطرة عليه وقبل صعوده الدورية تم تفتيشه احترازيا وعثر بحوزته على ٦ أكياس بجيبه الايسر تحتوي على مادة يشتبه انها هيروين كذلك تم العثور على شريط حبوب يحتوي على ٦ حبات مع الاول يشتبه بها مخدرة، وأحيلا الى المخفر تمهيدا لإحالتهما الى المكافحة.