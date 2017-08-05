هاني الظفيري

تمكنت حملة امنية شنها رجال امن الجهراء على منطقة سعد العبدالله من توقيف وافد مصري بمواد مخدرة، ومواطن مطلوب جنائي، وكان رجال أمن الجهراء قد اشتبهوا في وافد عشرينى من جنسية عربية فتم توقيفه، وبتفتيشه عثر معه على كيس نايلون اسود اللون يوجد بداخله (الكميكيال) المخدرة كذلك علبة سوداء اللون تحتوي على اوراق لف، واحيلت الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات مع المضبوطات.

كذلك تمكن رجال امن الجهراء من توقيف مواطن من مواليد 1989، تبين انه مطلوب لإدارة التنفيذ الجنائي وصادر بحقه حكم حبس (سنتان واجب النفاذ) واحيلت الى الادارة العامة للتنفيذ الجنائي.

كما تم ضبط مركبة يابانية فارهة ذهبي مطلوبة لمخفر شرطة خيطان بالقضية رقم 2017/161 سرقة مركبة بمنطقة تيماء وتم احالتها لمخفر شرطة تيماء حيث الاختصاص المكاني تمهيدا لاحالته للجهة المختصة.

وخلال الحملة تم تحرير عدد 25 مخالفة مرورية وحجز مركبة أميركية بكراج حجز صناعية الجهراء.