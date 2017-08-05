احمد خميس - محمد الدشيش

سجلت سيدة مسنة في مخفر شرطة العدان قضية تغيب لابنها البالغ من العمر 33 عاما، وقالت السيدة في بلاغها ان ابنها والذي يقيم في منزلها خرج من تاريخ 31 يوليو ولم يعد، وانها تخشى ان يكون قد تعرض لسوء.

من جهة اخرى توفي وافد مصري بعد سقوطه من علو في منطقة الجابرية، وكانت عمليات حولي قد تلقت بلاغا بسقوط الوافد البالغ من العمر 54 عاما، فانتقلت احدى دوريات مخفر الجابرية الى موقع البلاغ وتبين ان الوافد تم نقله الى المستشفى بمعرفة الطوارئ الطبية لكنه لفظ انفاسه في الطريق وقبل وصوله، وافاد رجال الطوارئ بان المتوفى كانت توجد به كدمات شديدة بمؤخرة الرأس مع نزيف حاد من الاذن اليسرى.

في سياق آخر، ضبطت فتاة سورية تبلغ 19 عاما بعد تغيبها منذ أكثر من 4 شهور وتم ضبطها بعد شجارها مع صديقها المواطن في مواقف مجمع شهير بالسالمية.