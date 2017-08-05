جميع دور العبادة والمرافق الحيوية تطبق عليها مثل هذه التدابير الأمنية

ذكرت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ان ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي اليوم عن اقتحام القوات الخاصة لأحد المساجد في منطقة شرق واعتقال أحد الأشخاص عار عن الصحة تماما فلم يحدث أي اقتحام ولم يتم اعتقال أحد على الاطلاق.

وأوضحت الإدارة أن ما حدث هو قيام الاجهزه الأمنية المختصة بزيارة تفقدية للمسجد بعد التنسيق مع المشرف المسؤول عنه للتعرف على أي ملاحظات وتداركها في إطار المراجعة الدورية من جانب الأجهزة الأمنية المعنية لدور العبادة والمنشآت الحيوية والمهمة وفي نطاق التدابير الاحترازية الأمنية المقررة لضمان أمن دور العبادة وسلامة روادها وهو اختصاص أصيل للمؤسسة الأمنية وجزء لا يتجزأ من واجباتها.

ولفتت الإدارة الى ان هذه الاحترازات الأمنية لا تقتصر على هذا المسجد فقط وأنها تمت أسوة بجميع دور العبادة والمرافق الحيوية في الكويت وأن وكيل الوزارة الفريق محمود الدوسري قام بزيارات تفقدية لمثل هذه المواقع وبصفة دورية ودائمة وأن التدابير الأمنية تخضع لإشرافه الكامل، كما تقوم القيادات الأمنية المعنية بزيارات مماثلة كل في نطاق اختصاصه.

وأهابت الإدارة بالمواطنين لعدم الانسياق وراء الأخبار الكاذبة والشائعات التي تثير البلبلة خاصة أنها تقوم بالرد على أي تساؤلات أو استفسارات بصدر رحب.