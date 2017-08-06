مشاري المطيري

نفت الادارة العامة للعلاقات والاعلام الامني بوزارة الداخلية ما تناقلته مواقع التواصل الاجتماعي أمس الاول عن اقتحام القوات الخاصة لاحد المساجد في منطقة شرق واعتقال أحد الأشخاص، مؤكدة ان ما تردد بهذا الشأن عار عن الصحة تماما ولم يحدث أي اقتحام ولم يتم اعتقال أحد على الإطلاق.

وأوضحت الإدارة أن ما حدث هو قيام الاجهزة الأمنية المختصة بزيارة تفقدية للمسجد بعد التنسيق مع المشرف المسؤول عنه للتعرف على أي ملاحظات وتداركها في إطار المراجعة الدورية من جانب الأجهزة الأمنية المعنية لدور العبادة والمنشآت الحيوية والمهمة وفي نطاق التدابير الاحترازية الأمنية المقررة لضمان أمن دور العبادة وسلامة روادها وهو اختصاص أصيل للمؤسسة الأمنية وجزء لا يتجزأ من واجباتها. في سياق متصل، واصلت الأجهزة الأمنية ممثلة في الأمن العام والمباحث الجنائية والامن الجنائي حملاتها الرامية الى تضييق الخناق على الهاربين والمطلوبين وضبطهم.

ففي محافظة الجهراء اقيمت 6 نقاط للتفتيش بقيادة العقيد عادل الرشود والنقيب عمر الرشيدي، واسفرت الحملات عن ضبط 7 مطلوبين مدني و20 وافدا بعضهم صادر بحقهم بلاغات تغيب والباقون مخالفون لقانون الاقامة، بالاضافة الى تحرير اكثر من 30 مخالفة مرورية.

من جهة اخرى، تحت إشراف ومتابعة مباشرة من نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح شنت القطاعات الميدانية بوزارة الداخلية خلال الأيام القليلة الماضية عددا من الحملات في جميع مناطق الكويت الست، ومنها الجهراء والصليبية وأم الهيمان والفروانية وجنوب السرة وبنيد القار والجابرية والرميثية وعدد من المناطق الاخرى.

أسفرت هذه الحملات التي استهدفت ضبط المحكومين والمطلوبين امنيا في كافة القضايا، ضبط عدد كبير من المطلوبين للعدالة والمحكومين والمدينين والمخالفين لقانون الإقامة والعمالة السائبة ومتاجري ومتعاطي المخدرات... وجالت «الأنباء» في العديد من هذه المناطق وشاهدت النقاط الامنية المنتشرة في البلاد بالمحافظات الست.