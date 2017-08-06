محمد الجلاهمة

تعليقا على مقطع ڤيديو انتشر بمواقع التواصل الاجتماعي أمس، يتضمن تسجيلا مصورا لبعض افراد ما يسمى بتنظيم «داعش» الإرهابي، يتوعد فيه الكويت بعمليات تفجير وتدمير وافتعال حرب طائفية بين المواطنين، وتحويل أمن البلاد الى رعب، أكد مصدر أمني رفيع المستوى ان وزارة الداخلية، قامت باتخاذ ما يلزم لتتبع ومعرفة مصدر المقطع المزعوم، والتأكد من كونه يخص التنظيم الإرهابي بما يتوافر للوزارة من امكانيات.



وقال المصدر: «اطمئن جميع المواطنين والمقيمين بأن الأوضاع الأمنية صلبة، وأمن البلاد يسهر عليه رجال اكفاء من الجيش والشرطة»، مضيفا ان مثل هذه التهديدات رغم انها تؤخذ بعين الاعتبار، الا انها «لن ترعبنا أو تبث الخوف في نفوسنا».