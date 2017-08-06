محمد الجلاهمة

أحبط رجال أمن الحدود الجنوبية وتحديدا الملازم يعقوب الحيارى ووكيل ضابط فهد العتيبي الملقب بـ «رادار الحدود» محاولة تسلل 3 وافدين من الجنسية الباكستانية تمكنوا من الدخول إلى الحدود الكويتية تحت جنح الظلام، فيما خلصت التحقيقات التي اجريت مع المتسللين الثلاثة الى أن هروبهم الى داخل الكويت لا علاقة له بتهريب مواد مخدرة أو بأي أعمال مخلة بالأمن العام أو إرهابية وإنما للبحث عن وسيلة حياة أفضل وبعد أن أبلغوا من قبل زملاء لهم في الكويت ان احوالهم ميسورة، ويستطيعون الادخار بعد تلبية نفقاتهم واحتياجات اسرهم.

إلى ذلك، قال مصدر أمني ان رادار الحدود هو الذي استطاع ضبط الوافد الذي حاول تهريب 4 كيلو هيروين داخل مطفأة حريق ودخل إلى البلاد في محاولة يائسة للافلات من الملاحقة القضائية حيث تم ضبطه من قبل الرادار بعد ان ترك المطفأة والشاحنة وتسلق الاسوار الحديدية الشائكة.

وحول تفاصيل ضبط المتسللين، قال مصدر إن الدورية التي كان فيها الملازم ووكيل الضابط رصدت ومع حلول الظلام 3 اشخاص يسيرون من الحدود السعودية إلى داخل الحدود الكويتية في الجليدة وعليه قاموا بتمشيط المنطقة التي رصدوا على مقربة منها المتسللين وبعد نحو ساعتين من البحث شاهد رجلا الحدود، الوافدين الثلاثة وهم منبطحون أرضا أي في وضعية «الزاحف» وعليه تم اتخاذ الاجراءات القانونية بأن قام الملازم بتوجيه سلاحه الناري باتجاههم وقام مرافقه بوضع الأساور الحديدية في أيدي المتسللين ومن ثم اقتيادهم الى الجهات المختصة واجراء التحقيقات معهم في أسباب تسللهم.