محمد الجلاهمة

قادت مواطنة رجال الأمن الى كشف مخزنين عبارة عن منهولين لتخزين مسروقات أملاك الدولة فيما فتح تحقيق للوقوف على هوية اللصوص وقام رجال الأدلة الجنائية بالانتقال الى موقع المخزنين في محاولة لرفع أي آثار قد تقود الى ضبط اللصوص. وذكر مصدر أمني ان مواطنا عشرينيا قد أبلغ مخفر جابر العلي بأن خالته شاهدت مجهولين بالساحة الرملية مساء الخميس الماضي عند المناهيل، فتم توجيه احدى الدوريات الى موقع البلاغ حيث شاهدت منهولين وقامت بفتحهما.

وأضاف المصدر انه عثر بالمنهولين على كيبلات كهربائية تعود ملكيتها الى وزارة المواصلات وأرسلت محاضر معاينة المنهولين التي تم اتخاذها مخزنين للمسروقات من قبل اللصوص وطلبت النيابة تحريات المباحث حول الواقعة.