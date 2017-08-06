هاني الظفيري

تمكّن رجال الأمن والمرور بالتعاون مع بلدية الأحمدي، التي وفرت معدات وآليات، من انتشال مركبة هوت في منهول للمياه في منطقة الأحمدي. هذا، وتم عمل اللازم حول المنهول لعدم تكرار مثل هذا الحادث الذي تسبب في إصابة قائد المركبة.

وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات الداخلية تلقت بلاغا لسقوط مركبة في منهول لمياه الامطار. وعليه تم الانتقال الى موقع البلاغ وتبين ان المركبة بحاجة إلى آليات متوافرة في البلدية ليتم التواصل مع مدير فرع الأحمدي فهد الشتيلي الذي اصدر تعليماته الى مراقب النظافة فيحان المصري والايعاز الى مركز بلدية الأحمدي بقيادة المشرف محمد الهاجري ليتم التنسيق مع النفط والمرور وانتشال المركبة.