أحمد خميس

أكد وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الامن الجنائي اللواء خالد الديين أن القيادة العليا لوزارة الداخلية وفرت لرجال الأمن أحدث المعدات والأجهزة ضمانا لنجاحها في كشف وملاحقة الأساليب المتطورة التي تلجأ اليها التشكيلات العصابية لتهريب المخدرات لإفشال مخططاتها الاجرامية، مشيرا الى أن قطاع الأمن الجنائي يخوض معركة ضد تجار المخدرات ومهربيها حتى يتم احكام الطوق عليهم، وتضييق الفرص امامهم، وتقديمهم لعدالة القضاء.

وأشار اللواء الديين الى أن قطاع الأمن الجنائي - ممثلا بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للمباحث الجنائية وفي إطار من التنسيق بينهما- تمكن خلال الربع الثاني من العام الحالي - ابريل ومايو ويونيو2017 - من ضبط 9.16 كيلوغرامات شبو و3.13 كيلوغرامات من الهيروين و148 كيلوغرام حشيش،

و7 كيلوغرامات ماريغوانا و7 كيلوغرامات كيمكال، وواحد كيلوغرام من الافيون و177 ألف حبة من المؤثرات العقلية، بالإضافة إلى 5500 زجاجة من الخمور المستوردة. وتم تسجيل 354 قضية جلب واتجار مخدرات خلال نفس الفترة وضبط 387 متهما.

وأوضح اللواء الديين أن هناك استراتيجية أمنية ذات اتجاهين لمحاربة جريمة المخدرات والوقاية منها، تقوم على تحقيق الأمن والاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بعدما أصبحت هذه الظاهرة خطرا يهدد المجتمع، وأولهما هو خفض العرض من المخدرات من خلال مكافحة الأجهزة الأمنية لكافة طرق تهريب وترويج المخدرات والاتجار بها محليا ودوليا بالتنسيق مع الإدارة العامة للجمارك وغيرها من الجهات المعنية، والثاني يتمثل في خفض الطلب على المخدرات بجهود تقوم بها على المستوى المحلي من خلال التحصين الوقائي لكافة افراد المجتمع من الوقوع في تعاطي هذه السموم، وتوفير الرعاية اللاحقة لمن تعافوا من الإدمان.

وفي ذات السياق، ذكر مدير عام الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني العميد عادل الحشاش ان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح يولي هذه القضية باهتمامه البالغ انطلاقا من ان المخدرات آفة مجتمعية لا تخص مجتمعا بعينه وإنما تشمل العالم بأسره وأن المكافحة والمحاربة لا تستطيع دولة بمفردها القيام بها بل لابد من جهد دولي وصولا نحو تجفيف منابع الإنتاج وملاحقة العصابات المنظمة، مشيرا إلى أهمية توعية الجمهور بالمخاطر الاجتماعية والأمنية والاقتصادية للمخدرات.