محمد الدشيش

قضت محكمة الاستئناف المنازعات الاسرية الجعفرية بإلغاء الحكم المستأنف وبتعديل تسلم المحضون من مقر اقامة المدعى عليها ليصبح فقط من الساعة 10 صباح يوم الجمعة وحتى الساعة 5 من مساء ذات اليوم على ان تكون الرؤية بأحد مراكز الرؤية بمجمع محاكم الرقعي القديم

وتتلخص الدعوى في تقديم أب عريضة لرؤية ابنه وعندما رفضت العريضة تقدم بتظلم والذي انتهى بإلزام المدعى عليها بتمكين المدعي برؤية ابنه من 10 صباح يوم الخميس وحتى 10 من مساء يوم الجمعة مع المبيت وباستلام المحضون من مقر اقامة المدعى عليها.

وقد طعنت المحامية دلال المطيري على الحكم أمام محكمة الاستئناف الاحوال الجعفرية بصفتها وكيلة عن الام الحاضنة دافعة بأن الحكم المستأنف قد شابه بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال وقدمت لعدالة المحكمة كافة الأدلة الدامغة مدعمة بحافظة مستندات تؤكد صحة ادعائها.