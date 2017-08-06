احمد خميس

اتهم مواطن خادمته الفلبينية بسرقة مبلغ من المال يقدر بـ2000 دينار. وأشار في بلاغه الى انه كان يحتفظ بالمبلغ في دولاب غرفته، ولكنه فوجئ بأن المبلغ غير موجود في «الكبت» وأن ملابسه مبعثرة، وعندما بحث عن الخادمة حتى يسألها عن تبعثر الملابس لم يجدها بالمنزل وتبين انها فرت الى جهة غير معلومة بعد اختفاء المال، وعلى الفور توجه الى السلطات الأمنية في مخفر السلام وتقدم ببلاغ ضد الخادمة.

من جهة اخرى، اكتشف مواطن أن شاحنته التي أوقفها بإحدى الساحات الترابية تم تحطيم زجاجها وسرقة جهازي كمبيوتر خاصين بالشاحنة من قبل مجهولي الهوية.

وقام المواطن بإبلاغ السلطات الأمنية في مخفر الفنطاس وتم ندب الادلة الجنائية لرفع البصمات من الشاحنة، وسجلت قضية سرقة عن طريق تحطيم حرز.

من جهة اخري، فوجئ مواطن بشخص مجهول كسر مسكة باب مركبته أثناء توقفها مقابل مستوصف منطقة الرميثية وسرق محتوياتها من مال وبطاقة فيزا مساء أمس.

وقال مصدر أمني ان المواطن دخل إلى المستوصف قاصدا غرفة الإبر والضماد لدقائق وبعد عودته في لحظات معدودة شاهد باب مركبته مفتوحا ومسكة الباب متحطمة وعند تفقده محتويات مركبته تبين أن مجهولا سرق مبلغا يقدر بـ 90 دينارا وبطاقة بنكية «فيزا».

المواطن توجه إلى مخفر شرطة الرميثية وقام بتسجيل قضية سرقة عن طريق الكسر، وأحيلت القضية الى رجال المباحث للتعرف على الجاني وضبطه.