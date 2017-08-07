- مصدر أمني: هياكل المنافذ مقدمة لاعتماد الهيكل الجديد للمباحث الجنائية
هاني الظفيري
اعتمد نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، الهيكل الجديد لقطاع المنافذ حيث اصدر قرارا وزاريا نص في مادته الأولى على:
يعين كل من المبينة أسماؤهم في هذا القرار بالوظيفة قرين اسم كل منهم وذلك نقلا من وظيفتهم الحالية:
قطاع أمن المنافذ:
1 - مقدم فهد القطان - مدير إدارة مكتب الوكيل المساعد
2 - مقدم حمد الحميدي - مدير مركز التدريب التخصصي
3 - مقدم عبدالله دشتي - مساعد مدير مركز التدريب التخصصي
الإدارة العامة لأمن المطار:
4 - عقيد أحمد الخلف - مدير إدارة أمن المطار
5 - مقدم سليمان الحميدان - مساعد مدير إدارة أمن المطار
6 - مقدم مساعد المهنا - مساعد مدير مناوب (إدارة أمن المطار)
7 - عقيد زيد الشمري - مساعد مدير إدارة الرقابة الأمنية
8 - عقيد إبراهيم الخليل - مدير إدارة أمن المراسم
9 - مقدم أحمد عبداللطيف خان - مساعد مدير إدارة أمن المراسم
10 - مقدم عبدالله العبيد - مساعد مدير إدارة العمليات
11 - مقدم حمد العمر - مدير إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة
12 - مقدم صقر الغانم - مساعد مدير إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة
13 - عقيد أنور السليمان - مدير عمليات مناوب
الإدارة العامة لأمن الموانئ
14 - عقيد عايد المطيري - مساعد مدير إدارة أمن الموانئ النفطية
15 - عقيد حمد عوض - مساعد مدير مناوب - إدارة أمن الموانئ النفطية
16 - عقيد سليمان خليفوه - مساعد مدير مناوب - إدارة أمن الموانئ النفطية
17 - عقيد علي عباس - مساعد مدير إدارة أمن ميناء الشويخ
18 - عقيد فهد الدبوس - مساعد مدير مناوب - إدارة أمن ميناء الشويخ
19 - مقدم نهار المتلقم - مساعد مدير مناوب - إدارة أمن ميناء الشويخ
20 - مقدم نواف الحصينان - مساعد مدير مناوب - إدارة أمن ميناء الشويخ
21 - عقيد عبدالله الماجد - مدير إدارة أمن ميناء الدوحة
22 - عقيد محمود العجلان - مساعد مدير إدارة أمن ميناء الدوحة
23 - عقيد عوض العازمي - مساعد مدير مناوب - إدارة أمن ميناء الدوحة
24 - عقيد عبدالله العتيبي - مساعد مدير مناوب - إدارة أمن ميناء الدوحة
25 - مقدم يوسف المريفع - مساعد مدير إدارة أمن ميناء الشعبية
26 - مقدم صقر الروضان - مساعد مدير مناوب - إدارة أمن ميناء الشعبية
27 - مقدم ناصر علي - مساعد مدير مناوب - إدارة أمن ميناء الشعبية
28 - مقدم ابراهيم صنقور - مساعد مدير مناوب - إدارة أمن ميناء الشعبية
29 - مقدم علي حمادة - مساعد مدير مناوب - إدارة أمن ميناء الشعبية
30 - مقدم ناصر العجمي - مساعد مدير إدارة العمليات
31 - عقيد جاسم الوزق - مدير إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة
32 - مقدم يعقوب المطيري - مساعد مدير إدارة الخدمات المالية والإدارية والصيانة
33 - عقيد خليل المشموم - مدير عمليات مناوب
34 - عقيد نواف الوهيب - مدير عمليات مناوب
35 - مقدم سلطان العتيبي - مدير عمليات مناوب
36 - عقيد عبدالله الكندري - مدير عمليات مناوب
الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية
37 - عقيد فهد السعيد - مدير إدارة منفذ السالمي
38 - مقدم علي التمار - مساعد مدير إدارة منفذ السالمي
39 - مقدم سليمان المتيرف - مساعد مدير مناوب- إدارة منفذ السالمي
40 - مقدم عبداللطيف الخراز - مساعد مدير إدارة منفذ العبدلي
41 - عقيد جاسم الحماد - مدير إدارة منفذ النويصيب
42 - مقدم يوسف المهيني - مساعد مدير إدارة منفذ النويصيب
43 - عقيد فهد المخيال - مدير إدارة العمليات
44 - عقيد محمد العازمي - مدير إدارة الخدمات المالية والادارية والصيانة
45 - عقيد محمد الحربي - مدير عمليات مناوب
46 - عقيد فالح الدوسري - مدير عمليات مناوب
47 - عقيد حمود الهاجري - مدير عمليات مناوب
48 - عقيد صلاح النمران - مدير عمليات مناوب
49 - عقيد مشعل الخالدي - مدير عمليات مناوب.
هذا ورجح مصدر أمني أن يكون الهيكل الذي اعتمد امس مقدمة لاعتماد هياكل اخرى خاصة قطاع المباحث الجنائية.