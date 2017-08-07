مشاري المطيري

واصلت الأجهزة الأمنية خاصة قطاع الأمن العام حملاتها الرامية الى ضبط الأمن وملاحقة جميع المطلوبين سواء كانوا على قضايا جنائية مدنية او مخالفين او غير ذلك. ادارة العلاقات العامة في وزارة الداخلية مشكورة سمحت

لـ «الأنباء» بمرافقة رجال الأمن العام في حملاتهم الأمنية، حيث رصدت «الأنباء» توقيف العديد من المطلوبين في قضايا جنائية، وكذلك مخالفون لقانون الإقامة.

الحملات التي امتدت لأكثر من 8 ساعات شملت جميع مناطق الكويت ولمسنا حرص رجال الأمن العام على عدم عرقلة حركة السير من خلال سرعة الإنجاز واستخدام جميع الحارات دون إغلاق إحداها.

اللافت ان العميد عبدالله سفاح مدير عام مديرية امن الاحمدي ورئيس الغرفة الأمنية الميدانية كان حريصا على التواجد بين اخوانه رجال الأمن، كما رصدنا تجاوبا لافتا من قبل جميع المواطنين والوافدين. ولاحظنا ايضا وجود طائرات عمودية تجوب المناطق.