أحمد خميس

احتجز مواطن يعمل عسكريا في وزارة الدفاع وتم استدعاء الشرطة العسكرية الى مخفر شرطة السالمية نظرا لأن المتهم كان بزيه العسكري فيما قال مصدر امني ان القضية سجلت مبدئيا بعنوان اصطدام ثنائي على ان يتغير التصنيف على الارجح لاحقا بعنوان اتلاف مال الدولة باعتبار ان المدعى عليه اصطدم بدورية النجدة وألحق بها تلفيات.

وبحسب مصدر أمني فقد تقدم إلى محقق مخفر السالمية رقيب أول ورقيب يعملان في نجدة حولي حيث قالا إنهما اشتبها في مركبة فارهة وتبين ان من بداخلها عسكريا فطلب منه التوقف ولكنه رفض ولاذ بالفرار فتمت مطاردته وإجباره على التوقف بعد اصطدامه بدورية النجدة، ولدى الاستعلام عنه تبين انه مطلوب لدين قدره 185 ألف دينار.