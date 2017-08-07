هاني الظفيري

اقدمت وافدة من الجنسية الآسيوية على الانتحار شنقا في منطقة الفروانية وتم انزال الجثة ونقلها الى الطب الشرعي بعد رفع تقرير الى الادارة العامة لمديرية الامن بقيادة اللواء ركن صالح مطر الذي طلب تسجيل قضية تحت مسمى انتحار.

وقال مصدر امني ان بلاغا ورد من المارة عن وجود امرأة قامت بشنق نفسها باحد الاشجار الكائنة في منطقة الفروانية وعليه توجه رجال الأمن ورجال الإسعاف الى الموقع فتبين ان الوافدة قد فارقت الحياة وتم ندب رجال الطب الشرعي ولم يفد المصدر بالاسباب التي دفعت الوافدة الى الاقدام على الانتحار وسجلت قضية.

من جهة اخرى، أسعفت فتاة كويتية إلى مستشفى الجهراء وأودعت غرفة الملاحظة على خلفية محاولتها الانتحار بتناول حبوب. وبحسب مصدر أمني فإن إدارة مستشفى الجهراء أبلغت عمليات الداخلية بأن فتاة وصلت الى المستشفى، وكانت في حالة إعياء شديدة، وتبين انها حاولت الانتحار، وسجلت قضية «شروع في الانتحار».