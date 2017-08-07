أحمد خميس

احالت النيابة العامة ملف قضية اعتداء تعرض له ضابط وذلك الى مخفر ميدان حولي وامرت بتسجيل القضية باعتبارها اعتداء بالضرب.

ويعود تاريخ القضية الى العام 2016 وتحديدا الى السابع من ابريل قبل الماضي، وقال مصدر امني إن وكيل نيابة حولي امر بتسجيل القضية والتي تضمنت تقدم ضابط من دوريات حولي ببلاغ افاد فيه بتعرضه للاعتداء بالضرب اثناء قيامه بمهام عمله من قبل مواطن وهو ما نتج عنه آلام بدنية شديدة.

على صعيد آخر، أصيب وافدان هنديان أحدهما استلزمت إصابته البليغة نقله إلى العناية المركزة بمستشفى الفروانية وذلك نتيجة انقلاب مركبة نصف شاحنة كانا يستقلانها على طريق الدائري السادس.

وكان بلاغ بالحادث قد ورد إلى عمليات الداخلية التي أبلغت مخفر شرطة الصليبية بالحادث.

وذكر مصدر أمني ان التقرير الطبي لقائد المركبة ذكر وجود كدمة بالرأس وجروح تهتكية بالذراع والساعد الأيسر وبتر لليد اليسرى، وأدخل العناية المركزة. وأوضح المصدر أن مرافقه أصيب بجرح قطعي بسيط وتم علاجه بالمستشفي وسجلت قضية.