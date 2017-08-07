أحمد خميس

فتحت وزارة الداخلية تحقيقا في بلاغ تقدمت به فتاة وأفادت خلاله عن تعرضها للسرقة والفعل الفاضح من قبل شخص ثلاثيني، فيما رجح مصدر أمني أن تكون الفتاة على معرفة بالمدعى عليه، حيث انها حددت اسمه كاملا وتاريخ ميلاده.

وبحسب مصدر أمني، فإن فتاة من مواليد 1994 تقدمت الى مخفر شرطة الرميثية وأبلغت عن تعرضها لفعل فاضح وكذلك سرقتها، وحددت المبلغة الاغراض التي سرقت منها وهي رخصة سوق وبطاقة مدنية وكروت أحد البنوك المحلية، بالاضافة الى 100 دينار و14 صورة شخصية كانت بحوزتها، دون أن تحدد طبيعة الصور التي سرقت منها، وأخذت القضية تصنيف جنحة، وجار استدعاء المدعى عليه للتحقيق معه والوقوف على حقيقة البلاغ.