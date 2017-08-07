كتب. عبد الله قنيص - هاني الظفيري

اقتيدت مواطنة في العقد الثالث وصديقها المواطن الى الادارة العامة للمباحث الجنائية للوقوف بشكل كامل على جريمة بشعة ارتكباها وبحسب مصدر امني فان بلاغا ورد الى عمليات الداخلية بوفاة طفلة٥ سنوات بمنزل اسرتها في القصور وبانتقال الاجهزة المعنية لاحظ المحقق وجود اثار كدمات على الطفلة وحروق وبسؤال الام على الإصابات الظاهرة زعمت بان الطفلة سقطت وآثار الحروق قديمة وبإعادة التحقيق.

معها اعترفت بانها على علاقة بمواطن كان ياتي اليها بمنزلها وكان يعذب الطفلة بالسجائر وامس ضرب الطفلة بعنف بضرب الطفلة فدخلت في حالة إغماء لتقوم الام بتقديم مسكنات وفوجئت بوفاة الطفلة اليوم واتصلت على الإسعاف ليتم اكتشاف امرها وجري ضبط صديق الام حيث يقيم فى سلوى،ومن المقرر ان توجه للام وصديقها تهم القتل اوً ضرب افضى الى الموت للمواطن والتستر على الجريمة للام الى جانب قضية اخلاقية