محمد الجلاهمة

بناء على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ خالد الجراح ومتابعة وكيل وزارة الداخلية الفريق محمود الدوسري وفي إطار حرص وزارة الداخلية على تكريم المتميزين من منتسبيها، كرّم وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي عددا من الضباط وضباط الصف والأفراد التابعين لعدد من الإدارات العامة التابعة للقطاع وذلك لجهودهم المتميزة التي بذلوها، ونشاطهم الملحوظ في أداء عملهم.

وفي كلمة بهذه المناسبة اكد اللواء العوضي ان المكرمين قاموا بما وكل إليهم من أعمال بكل اخلاص وأمانة وأن تكريمهم ما هو إلا عرفان وتقدير لجهودهم المتميزة وحرصهم الدؤوب على إتقان العمل.

من جانبهم، أعرب المكرمون عن تقديرهم لحرص القيادات على تكريمهم وتأكيدا على المبادئ التي تنتهجها لتكون حافزا لهم ولبقية منتسبي وزارة الداخلية وفي الختام تم توزيع الشهادات على المكرمين بهذه المناسبة.

حضر التكريم مدير عام الإدارة العامة لأمن المطار اللواء وليد الصالح ومدير عام الإدارة العامة لأمن المنافذ البرية بالإنابة العقيد علي البناي، وعدد من قيادات قطاع امن المنافذ.