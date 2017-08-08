هاني الظفيري

تمكن رجال قطاع نجدة الطرق الشمالية من إلقاء القبض على شاب من فئة البدون وبحوزته كوكتيل مخدرات حاول الهرب بها عكس السير من الطرق الشمالية للبلاد الى منطقة العيون وتمت إحالة المتهم الى الادارة العامة لمكافحة المخدرات.

وقال مصدر امني ان رجال نجدة الطرق الشمالية اشتبهوا بمركبة فارهة على طريق السالمي اثناء توقفهم، وعندما اقتربت الدوريات من المركبة لاذ قائدها بالفرار بسرعة جنونية، وعليه تم طلب الاسناد الا ان قائد الفارهة لم يمتثل للقوة وقام بقيادة سيارته عكس السير في منطقة العيون واصطدم بـ 3 مركبات كانت متوقفة ليأمر اللواء عبدالعزيز الهاجري رجاله بضرورة توقيف قائد المركبة وتضييق الخناق عليه كي لا يتسبب في كارثة، وبالفعل تم توقيفه وتمت السيطرة عليه قبل ان يحاول مهاجمة رجال الدوريات وبتفتيشه عثر معه على كمية كبيرة من الحبوب المخدرة والتي وصل عددها الى نحو 11 ألف حبة كبتاغون، بالاضافة الى اسلحة بيضاء وادوات تعاط وتم التحفظ عليها وإرفاقها مع إحالة المتهم الى جهة الاختصاص.

وفي سياق متصل، ألقى رجال الادارة العامة لمكافحة المخدرات القبض على وافد وبحوزته 7 كغم من مادة الماريغوانا المخدرة، وكانت معلومات قد وردت بشأن شخص يقوم بالاتجار في المخدرات فتم اجراء التحريات اللازمة للتأكد من المعلومات وبعد استصدار اذن قانوني تمت مداهمة مسكنه في الاحمدي وعثر بحوزته على 7 كغم من مادة الماريغوانا، وأقر بأنها تخصه بقصد الاتجار، وأحيل المتهم والمضبوطات الى جهة الاختصاص.