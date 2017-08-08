هاني الظفيري ـ عبدالله قنيص

دلت تحريات رجال مباحث مبارك الكبير على أن وفاة طفلة في منطقة القصور على يد صديق والدتها جاء بعد اعتداء مستمر تعرضت له على مدى 60 يوما، وأمر وكيل النيابة باحتجاز المتهم وشريكته والدة المجني عليها لاستكمال التحقيقات في الواقعة التي هزت المجتمع.

وقال مصدر أمني إن تفاصيل الواقعة التي شهدتها منطقة القصور مساء أمس الاول بأن بلاغا ورد من مواطنة تفيد بأن ابنتها التي لم تتجاوز الـ 5 سنوات «طاحت» ولم تعد تتحرك، وعند وصول رجال الاسعاف الى الموقع تبين بأن الطفلة متوفاة، فتم اخطار رجال الأمن الذين حضروا إلى الموقع، وتبين وجود كدمات وحرق في انحاء متفرقة من جسد الطفلة، وعليه تم نقل الجثة إلى الطب الشرعي.

وبالتحقيقات من قبل رجال المباحث اعترفت المواطنة بأنها كانت في جولة مع صديقها الذي كان مستأجرا مركبة فارهة، وقام بالاعتداء على الطفلة حتى اعتقدت الأم أنها فقدت الوعي، فقامت بنقلها إلى سيارتها اليابانية والتوجه بها الى منزلها في منطقة القصور لتقوم بإبلاغ العمليات التي اكتشفت وفاة الطفلة.

وباستدعاء المتهم والتحقيق معه اعترف بأنه اقدم على الاعتداء على الطفلة منذ نحو شهرين بمشاركة الأم دون ان يقصد قتلها، وعليه تم تسجيل قضية ورفعها إلى الجهات المختصة.