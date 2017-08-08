محمد الجلاهمة

تلقــت عمليــات الادارة العامة للمرور بلاغا يفيد بأن أربعة أشخــاص يستقلون سيــارة ويقـــومون بالاستهتار والرعونة في محافظة الاحمدي، وعلى الفور توجهت الدوريات المرورية الى مكان البلاغ لفض هذا التجمهر الشبابي، وعند وصول الدوريات الى موقع البلاغ، قام عدد من الاشخاص وهم أربعة يستقلون إحدى المركبات بحركات استفزازية وغير لائقة لرجال الأمن أثناء فرارهم من الدوريات المرورية، حيث تم تسجيل بيانات المركبة التي فروا بها الى جهة غير معلومة وقام رجال المرور بتسجيل قضية بمخفر الاحمدي عن أمر العميد عبدالله سفاح، وجار ضبط المركبة والاشخاص الأربعة من قبل مكتب البحث والتحري للتحقيق معهم بالواقعة.

من جهة أخرى، أبلغ مواطن مخفر الصباحية بأنه تعرض للسب من قبل مواطن آخر قدم بياناته، وأفاد بأن الواقعة حدثت على طريق الفحيحيل، وسجلت قضية وأحيلت الى جهة الاختصاص.