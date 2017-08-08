محمد الجلاهمة

نفذ قطاع المرور عدة حملات مرورية على جميع محافظات دولة الكويت خلال (الاسبوع الماضي) أسفرت عن تحرير 32.555 مخالفة مرورية متنوعة وحجز 1052 مركبة و2 دراجة ودخول 64 شخصا لنظارة المرور، وإحالة 5 وافدين للإبعاد لقيادة مركبة دون الحصول على رخصة سوق.

تأتي هذه الحملات في إطار جهود الإدارة العامة للمرور للحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق والعمل على تطبيق القانون.

وتهيب الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بضرورة التزام مستخدمي الطريق بقانون المرور الذي وضع لسلامة الجميع، وتؤكد الإدارة استمرارية حملاتها التوعوية بالتعاون مع جميع وسائل الاعلام المختلفة ووسائل التواصل الاجتماعي من أجل تحقيق الهدف المنشود.