نفى مصدر أمني مطلع ما تم تداوله على الهواتف النقالة ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن اقرار وتفعيل قانون الجرائم الإلكترونية وما سوف يستتبعه من فرض الرقابة على المكالمات ورسائل الواتساب والفايبر وتغريدات تويتر وفيسبوك وتسجيلها.

وأوضح المصدر ان مثل هذه الرسائل والتغريدات فضلا عن كونها عارية عن الصحة تماما، يتم تداولها كل فترة على نطاق واسع باعتبارها حقائق وهي كاذبة تماما.

وأكد المصدر ان القانون يحمي سرية مكالمات الهواتف بكل انواعها وبرامجها ويحترم خصوصية اصحابها، مهيبا بالمواطنين والمقيمين الى عدم الاستجابة لمثل هذه الشائعات المغرضة.