أحمد خميس

أحال محقق مستشفى مبارك تقريرا طبيا خاصا بوافد آسيوي إلى السلطات الأمنية في مخفر النقرة بعد خضوعه إلى العلاج حيث تبين أنه تعرض لعملية دهس من قبل وافدة من الجنسية الأردنية والتي نقلت الآسيوي إلى المستشفى وأفادت بأنها دون قصد دهست العامل الآسيوي اثناء رجوعها إلى الخلف بمركبتها اليابانية، وأصيب الآسيوي بإصابات مختلفة منها إصابة في فروة الرأس عبارة عن جرح قطعي وكسور بالرجل بسبب الدهس وتمت احالة القضية إلى مخفر النقرة للتحقيق بالواقعة.

من جهة أخرى، أبلغ وافد باكستاني مخفر النقرة بقيامه بدهس وافد هندي بمركبته اليابانية وانه نقله الى المستشفى حيث ادخل احد الاجنحة وأحيلت القضية إلى جهة الاختصاص.