عبدالكريم أحمد

قضت محكمة الجنايات ببراءة رياضي من التزوير بمحرر رسمي وهو شهادة تفرغ رياضي لدى الهيئة العامة للشباب والرياضة، واكتفت بتغريمه مبلغ 1000 دينار لتلقيه مبالغ من الدولة دون وجه حق.

وكان المتهم قد أكد أنه قدم الشهادة لمقر عمله دون علمه بتزويرها، مبينا أن أحد الأشخاص قام بإنجاز معاملته ليتسنى له الذهاب والمشاركة بسباق الراليات، بوقت أكد فيه عدم الاستفادة من الشهادة حيث قام بالخروج بإجازة دورية من رصيد إجازاته.

وأمام المحكمة، دفع وكيل اللاعب المحامي حسين العصفور بانتفاء تهمة التزوير المنسوبة لموكله وبانتفاء تهمة الاستيلاء على المال العام من خلال إعطاء شهادة مزورة للتفرغ، كما دفع ببطلان تحريات المباحث وتناقض ما جاء بالتقرير مع أقوال الشهود.